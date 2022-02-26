Є надія, що всі українські захисники острова Зміїний можуть бути живими, - ДПСУ

Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"ДПСУ та ЗСУ як і вся Україна отримали надію, що всі захисники Зміїного живі.

Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові.

Попередня інформація про те, що серед прикордонників можуть бути загиблі надійшла перед тим як з захисниками втратився зв’язок" ,- йдеться в повідомленні.

24 лютого агресор вів обстріли з корабельних озброєнь та застосував бойову авіацію по прикордонникам та воїнам ЗСУ на острові Зміїний.

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За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений.

"До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися і отримував одну єдину вірну відповідь – здаватися ніхто не буде. Розуміємо, що пропагандисти рускага міра вміють робити потрібні інформаційні вкиди і використовувати їх, зазначаючи, що українські захисники здалися. Прикордонники та бійці ЗСУ мужньо тримали оборону, особливо перед переважаючими засобами ураження і силами противника.

Робота, щоб дізнатися про долю українських захисників тривала по всім можливим напрямкам.Наразі, після отримання інформації про їх ймовірне місцезнаходження, ДПСУ разом з ЗСУ проводить роботу по ідентифікації наших воїнів, що поширено у відкритих мережах. Ми щиро сподіваємося, хлопці якнайшвидше повернуться додому, а інформація, яка була отримана в момент атаки про загибель, не підтвердиться", - додали в ДПСУ.

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