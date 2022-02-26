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Принц Вільям і Кейт порушили нейтралітет королівської сім'ї та підтримали Україну: "Хоробро б'ються за майбутнє"

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Принц Вільям і Кейт порушили нейтралітет королівської сім'ї та підтримали Україну: "Хоробро б'ються за майбутнє"
Королівська родина Великої Британії вкрай рідко дозволяє собі будь-які коментарі на політичні теми. Зробити виняток та порушити цей нейтралітет вирішили принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон.

У Twitter вони висловили підтримку народові та президентові України на тлі війни з Росією, передає Цензор.НЕТ з посиланням на https://tabloid.

"У жовтні 2020-го ми мали честь зустрітися з президентом Зеленським та першою леді і дізнатися про їхню надію та оптимізм щодо майбутнього України. Сьогодні ми - разом із президентом та всіма людьми України, які хоробро б'ються за це майбутнє", - заявили герцог та герцогиня Кембриджські.

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Вони підписалися "В та К", що означає, що цей твіт безпосередньо від них.

Топ коментарі

  • drowsy_cat
    Е-е, ні! Їм ніде на Землі місця нема. Лішняя нация.
  • siveryanin
    Ну чому ж?Принц Чарльз ще у 2014 році порівняв ***** з Гітлером.
  • HartmannEri
    Чтоб они сначала оклимпались, а потом кричали о геноцидерузкоговорящих ?
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