ДСНС спростувала інформацію про нібито перевірки бомбосховищ та укриттів в Харкові: "Будьте пильними! Негайно повідомляйте про подібні випадки"
"Шановні Харків’яни! Наразі спостерігаються випадки, коли до бомбосховищ та тимчасових укриттів заходять особи, котрі представляються співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, і говорять, що їм необхідно провести перевірку цих споруд. Ніяких перевірок ДСНС України не здійснює", - йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС у Харківській області у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Будьте пильними! Про всі подібні випадки негайно повідомляйте до правоохоронних органів або до Служби порятунку за номерами телефонів 101, 102 та 112", - закликали в ДСНС.
Водночас в управлінні офіційно підтвердили, що всі бомбосховища, тимчасові укриття, захисні споруди, підвали, паркінги та станції метрополітену цілодобово відкриті для гарантування безпеки цивільного населення від ураження ворожої авіації та артилерії.