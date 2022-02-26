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Румунія закриває авіапростір для російських літаків

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Румунія закриває авіапростір для російських літаків
Румунія закрила свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску.

"Румунія щойно приєдналася до інших країн-членів ЄС, які заборонили російським авіакомпаніям літати у нашому повітряному просторі. Румунія закликає всіх партнерів і союзників вжити таких дій, оскільки ми, як і раніше, рішуче підтримуємо Україну, яка зазнає нападу. Україна не самотня і необхідні санкції проти Росії за її агресію", - написав він.

Нагадаємо, раніше про аналогічні рішення оголосили всі країни Балтії, Польща, Болгарія та Чехія.

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Першою про закриття повітряного простору для росіян заявила Британія - 24 лютого у новий пакет санкцій потрапив "Аерофлот".

У відповідь Росія заборонила рейси та транзит для усіх літаків, "пов’язаних з Британією".

В суботу Росія оголосила про закриття свого повітряного простору для літаків з Болгарії, Польщі та Чехії.

Топ коментарі

  • Анатолий Макаров 3321ddb4
    ******* кацы. Были токсичным, стали изгоями.
  • Eight Wonder 56eae116
    Тааак, с такими темпами, придется через космос летать, ах, да я забыл, у них же ракеты не летают и батуты не надуты
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Кто там еще - Венгрия осталась?, чтобы Европу от оленеводов закрыть.
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