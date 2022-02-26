У Росії відключили Twitter, є проблеми з інтернетом

У Росії відключили Twitter, також є проблеми із зв'язком – соцмережі ледве працюють.

Про це повідомили користувачі інтернету в Москві у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Твіттер відключили. Facebook працює ледь-ледь. Швидкість інтернету дуже впала", - повідомили вони.

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Видання нагадує, що Росія підступно розпочала повномасштабну війну в Україні вночі 24 лютого. Водночас росіянам кремлівська пропаганда транслює, що це "операція на Донбасі". Росіяни могли дізнаватися про те, що їхні війська атакують міста по всій Україні, включно з цивільною інфраструктурою і житловими будинками, виключно з соцмереж.