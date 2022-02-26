WhatsApp допоможе Україні в обмеженні поширення дезінформації
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Компанія WhatsApp надасть Україні підтримку в обмеженні поширення дезінформації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
"Корпорація Meta, якій належать сервіси Facebook, Instagram та WhatsApp, заявила про підтримку в блокуванні підроблених або шахрайських облікових записів, а також в обмеженні поширення дезінформації.
Таке рішення допоможе Україні протистояти інформаційному терору ворога та посилить національну безпеку", - йдеться в повідомленні.