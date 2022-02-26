Внаслідок обстрілів військ РФ у Донецькій області загинули 19 цивільних, поранено 73 людини, - Кириленко

За 26 лютого (станом на 17:00) внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинули 19 цивільних, поранено 73 людини