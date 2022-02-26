"Ласкаво просимо в пекло!!!", - в акваторії Чорного моря знищено російський винищувач Су-30 СМ
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В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Командування Повітряних Сил ЗСУ знищений російський винищувач Су-30 СМ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗС України.
"В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces знищений російський винищувач Су-30 СМ. Ласкаво просимо в пекло!!!", - йдеться у повідомленні.