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"Ласкаво просимо в пекло!!!", - в акваторії Чорного моря знищено російський винищувач Су-30 СМ

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"Ласкаво просимо в пекло!!!", - в акваторії Чорного моря знищено російський винищувач Су-30 СМ
В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Командування Повітряних Сил ЗСУ знищений російський винищувач Су-30 СМ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗС України.

"В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces знищений російський винищувач Су-30 СМ. Ласкаво просимо в пекло!!!", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Запорізький козак
    ⚡«Националисты в Украине применяют «бандер-автомобили» с крупнокалиберным стрелковым оружием или миномётами - как у террористов в Сирии», - Минобороны РФ.
  • Харьков Сумской
    Я думаю, в крижаній воді пілот живе три хвилини.
  • Юрий Микитась
    ****** этих тварей везде! И на земле и на воде и в воздухе! ВСУ - ВЫ ЛУЧШИЕ !!!СЛАВА УКРАИНЕ!
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