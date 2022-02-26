Окупанти зайняли колишній Бердянський аеропорт, - в.о. міського голови Свідло

Ворожа військова техніка зайняла територію колишнього Бердянського аеропорту.

Про це повідомляє Бердянська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

В.о. міського голови Бердянська Олександр Свідло повідомляє, що частина військової техніки, яка рухалась зі сторони Приморську, пішла в бік Маріуполя.

За словами в.о. міського голови, ні об’єкти інфраструктури, ні житлові будинки, ні багатоповерхові будинки не пошкоджені. Через основні в’їзди до міста військова техніка не заходила.

"Наразі маємо таку інформацію. Скоро стемніє, ми увімкнемо освітлення у місті. Життєдіяльність міста та основних служб підтримується. В місті працює поліція, в повному складі. Крім того, нами сформовані дружини, з активних мешканців нашого міста, для підтримання порядку та з метою запобігання випадків мародерства або порушення громадського порядку. Усі активних бердянців закликаємо долучатися до цього руху", - каже він.

Телефони самооборони - 0665184697, 0666376574

За словами Свідла, комунальні підприємства працюють в штатному режимі.Відключення електромережі можуть повторюватися, оскільки місто перейде на альтернативні гілку електропостачання. Водоканал готовий продовжувати надходження води, навіть у випадку відключення електромережі. Можливо це буде погодинно.

Сирена буде чутна у всіх мікрорайонах міста. У місті стабільний запас палива, продуктів, медикаментів. Лікарня працює у штатному режимі. У міськраді оперативний штаб по підтриманню життєдіяльності міста працює в повному складі.

Представники місцевої влади знаходяться в місті.