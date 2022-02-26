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Уряд Німеччини дозволив постачання Україні 400 одиниць ПТРК свого виробництва, що перебувають у Нідерландах, - DPA

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Уряд Німеччини дозволив постачання Україні 400 одиниць ПТРК свого виробництва, що перебувають у Нідерландах, - DPA
За інформацією агентства DPA, Федеральний уряд Німеччини 26 лютого схвалив постачання Україні 400 одиниць протитанкового озброєння свого виробництва, що перебувають у Нідерландах. Берлін уперше дозволив експорт летального озброєння Києву.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

До вторгнення Німеччина послідовно відмовлялася надавати летальну зброю Україні та дозволяти експорт німецької зброї іншим державам.

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Топ коментарі

  • Vadim Dumikh 349ba45c
    ***** вы быстрые!! Простите за мой мат.
  • Welle
    Перевзувальники
  • Kyryll Shliakhtin
    Додавили немцам яйца.
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