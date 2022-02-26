Уряд Німеччини дозволив постачання Україні 400 одиниць ПТРК свого виробництва, що перебувають у Нідерландах, - DPA

За інформацією агентства DPA, Федеральний уряд Німеччини 26 лютого схвалив постачання Україні 400 одиниць протитанкового озброєння свого виробництва, що перебувають у Нідерландах. Берлін уперше дозволив експорт летального озброєння Києву.