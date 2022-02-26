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Окупанти розстріляли рейсовий автобус на Харківщині: 5 загиблих, 6 поранених, - ОДА

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Окупанти розстріляли рейсовий автобус на Харківщині: 5 загиблих, 6 поранених, - ОДА
Рейсовий автобус потрапив під обстріл російських окупаційних військ в Ізюмському районі.

Про це повідомив у фейсбуці голова Донецької ОДА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Автобус потрапив під обстріл російських окупаційних військ в районі с.Волохів Яр Ізюмського району Харківської області.

"Серед загиблих – дві 42-річні жінки і троє чоловіків (двоє з них 2000 та 2004 року народження, рік народження третього уточнюється)", - йдеться у повідомленні.

"Росія вбиває цивільних, і за свої злочини буде покарана!" - зазначив Кириленко.

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Топ коментарі

  • Elvis2
  • Anastasiia Ka
    Мрази. Не брать в плен, ни 1 **** не должна уйти !
  • Вета
    Почали на цивільних злість зганяти. тепер вони дуже небезпечні
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