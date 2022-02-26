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Швидкість російського наступу тимчасово сповільнилася через силу українського спротиву - Міноборони Великобританії

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Швидкість російського наступу тимчасово сповільнилася через силу українського спротиву - Міноборони Великобританії
Міністерство оборони Великобританії повідомляє, що швидкість російського наступу тимчасово сповільнилася.

Про це відомство сповістило на своїй сторінці у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Швидкість російського наступу тимчасово сповільнилася, ймовірно, внаслідок  логістичних труднощів та сильного українського опору", - зазначає Міноборони Об'єднаного королівства.

"Російські сили обходять основні українські населені пункти, залишаючи сили для їхнього оточення та ізоляції. До нічних сутичок у Києві була залучена обмежена кількість, скоріше за все, раніше закинутих, диверсійних груп. Захоплення Києва лишається головною метою росіян", - сказано в повідомленні

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    під Маріуполем зараз дуже гаряче,моліться за наших хлопців,там люба підиримка зараз дуже потрібна...Мапіуполь потрібно відстояти.Боже бережи Україну!!!!
  • Василий СПРУТ
    Временно ??? Закройте небо и никто отсюда живой не уйдет
  • Ruslan Kostiuk
    Не тимчасово а взагалі, скоро динаміка піде в іншу сторону
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