Швидкість російського наступу тимчасово сповільнилася через силу українського спротиву - Міноборони Великобританії
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Міністерство оборони Великобританії повідомляє, що швидкість російського наступу тимчасово сповільнилася.
Про це відомство сповістило на своїй сторінці у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Швидкість російського наступу тимчасово сповільнилася, ймовірно, внаслідок логістичних труднощів та сильного українського опору", - зазначає Міноборони Об'єднаного королівства.
Latest intelligence update on Ukraine pic.twitter.com/k3XadYzUoL— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 26, 2022
"Російські сили обходять основні українські населені пункти, залишаючи сили для їхнього оточення та ізоляції. До нічних сутичок у Києві була залучена обмежена кількість, скоріше за все, раніше закинутих, диверсійних груп. Захоплення Києва лишається головною метою росіян", - сказано в повідомленні