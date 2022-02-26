Швидкість російського наступу тимчасово сповільнилася через силу українського спротиву - Міноборони Великобританії

Міністерство оборони Великобританії повідомляє, що швидкість російського наступу тимчасово сповільнилася.

Про це відомство сповістило на своїй сторінці у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Швидкість російського наступу тимчасово сповільнилася, ймовірно, внаслідок логістичних труднощів та сильного українського опору", - зазначає Міноборони Об'єднаного королівства.

Latest intelligence update on Ukraine pic.twitter.com/k3XadYzUoL — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 26, 2022

"Російські сили обходять основні українські населені пункти, залишаючи сили для їхнього оточення та ізоляції. До нічних сутичок у Києві була залучена обмежена кількість, скоріше за все, раніше закинутих, диверсійних груп. Захоплення Києва лишається головною метою росіян", - сказано в повідомленні