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На Луганщині знищено 2 російські танки, БМП, захоплено 3 протитанкові гармати, - пресцентр ОС

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На Луганщині знищено 2 російські танки, БМП, захоплено 3 протитанкові гармати, - пресцентр ОС
Російські окупанти продовжують нести втрати на Донбасі в озброєнні та живій силі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Зокрема, на Луганщині українські військовослужбовці знищили 2 російські танки, бойову машину піхоти, до взводу окупантів та захопили 3 протитанкові гармати МТ-12", - йдеться у повідомленні.

На даний час в Донецькому операційному районі тривають важкі бої, проте українські захисники дають гідну відсіч російським окупантам.

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Топ коментарі

  • Запорізький козак
    ⚡️В течение суток войска России потеряли три СУ-30 СМ, 11 вертолетов, два СУ-25, два ИЛ-76 МД, колонну техники и эшелон с горючим, - ВСУ
  • Шимус
    ну мт 12 рапира скорей всего уже по кацам работает
  • время
    Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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