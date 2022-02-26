На Луганщині знищено 2 російські танки, БМП, захоплено 3 протитанкові гармати, - пресцентр ОС
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Російські окупанти продовжують нести втрати на Донбасі в озброєнні та живій силі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Зокрема, на Луганщині українські військовослужбовці знищили 2 російські танки, бойову машину піхоти, до взводу окупантів та захопили 3 протитанкові гармати МТ-12", - йдеться у повідомленні.
На даний час в Донецькому операційному районі тривають важкі бої, проте українські захисники дають гідну відсіч російським окупантам.