На евакуаційні потяги можна сісти навіть під час комендантської години, - Укрзалізниця

Посадка на потяги та їх відправлення тривають навіть у комендантську годину. Посадка безкоштовна.

Про це йдеться у повідомленні "УЗ", інформує Цензор.НЕТ.

"Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна і здійснюється в порядку живої черги. Пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям, за наявності місць сісти в поїзд можуть всі інші пасажири", - йдеться у повідомленні.

Інші поїзди рухаються країною, але через зменшення швидкості та зупинок біля блок-постів у разі потреби графік руху змінюється, тому пасажирам рекомендується уважно слухати оголошення на вокзалах й очікувати наступного евакуаційного поїзда.

"Посадка на поїзди та їх відправлення продовжуються навіть в комендантську годину", - наголошується в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 лютого з Києва вирушать такі евакуаційні поїзди:

20:05 - поїзд №29 до Ужгорода

20:12 - поїзд №49 до Трускавця

20:21 - поїзд №57 до Ворохти

20:21 - поїзд №59 до Чопа

22:22 - поїзд №7 до Чернівців

22:37 - поїзд №91 до Львова