На Чернігівщині окупанти спеціально зливають пальне зі своє техніки, щоб не йти на вірну смерть — місцеві

На Чернігівщині окупанти зливають пальне, щоб не іти далі, повідомляють військові з посианням на місцевих мешканців.

Про це повідомив паблік Сухопутні війська ЗСУ.

"На Чернігівщині місцеві мешканці повідомляють, що окупанти на під'їздах до міста спеціально зливають пальне з бензобаків, аби не йти на фактично гарантоване знищення Збройними Силами України. Зневіра окупантів зростає погодинно!", - написали військові.

Як відомо, у суботу ішли активні бої під Черніговому, днем раніше ворог атакував Київ. Під Ніжином окупанта фіксували під Колісниками та у Великій дорозі. У соцмережах писали, що у Великій дорозі окупанти начебто пропили солярку та заснули в клубі. Втім, в коментарях цю інформацію заперечили.

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