Поліція шукає чоловіків, які останніми місяцями знімають житло невеликими групами: це можуть бути ворожі коригувальники
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У кожний український населений пункт заїхали "сплячі групи", зняли квартири та чекали часу "Ч".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Верховної ради України.
"На територію України у кожний населений пункт заїхали "сплячі групи". Вказані особи знімали квартири проживали там і чекали часу "Ч".
В основному квартири знімали користуючись послугами ріелторів.
В населених пунктах (містах) у ріелторів існують свої робочі чати. Прохання до ріелторів та всіх громадян, якщо у вас є інформація щодо осіб чоловічої статі схожих на росіян, які групами по 2-3 особи знімали житло в період з грудня 2021 по теперішній час, телефонувати за номером 0679839403 або на 102‼️
Вказані особи зараз використовуються у якості коригувальників вогню та диверсійних груп та можуть бути озброєними", - йдеться у повідомленні