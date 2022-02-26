Поліція шукає чоловіків, які останніми місяцями знімають житло невеликими групами: це можуть бути ворожі коригувальники

У кожний український населений пункт заїхали "сплячі групи", зняли квартири та чекали часу "Ч".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Верховної ради України.

"На територію України у кожний населений пункт заїхали "сплячі групи". Вказані особи знімали квартири проживали там і чекали часу "Ч".

В основному квартири знімали користуючись послугами ріелторів.

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В населених пунктах (містах) у ріелторів існують свої робочі чати. Прохання до ріелторів та всіх громадян, якщо у вас є інформація щодо осіб чоловічої статі схожих на росіян, які групами по 2-3 особи знімали житло в період з грудня 2021 по теперішній час, телефонувати за номером 0679839403 або на 102‼️

Вказані особи зараз використовуються у якості коригувальників вогню та диверсійних груп та можуть бути озброєними", - йдеться у повідомленні