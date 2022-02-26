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Поліція шукає чоловіків, які останніми місяцями знімають житло невеликими групами: це можуть бути ворожі коригувальники

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Поліція шукає чоловіків, які останніми місяцями знімають житло невеликими групами: це можуть бути ворожі коригувальники
У кожний український населений пункт заїхали "сплячі групи", зняли квартири та чекали часу "Ч".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Верховної ради України.

"На територію України у кожний населений пункт заїхали "сплячі групи". Вказані особи знімали квартири проживали там і чекали часу "Ч".

В основному квартири знімали користуючись послугами ріелторів.

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В населених пунктах (містах) у ріелторів існують свої робочі чати. Прохання до ріелторів та всіх громадян, якщо у вас є інформація щодо осіб чоловічої статі схожих на росіян, які групами по 2-3 особи знімали житло в період з грудня 2021 по теперішній час, телефонувати за номером 0679839403 або на 102‼️

Вказані особи зараз використовуються у якості коригувальників вогню та диверсійних груп та можуть бути озброєними", - йдеться у повідомленні

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Топ коментарі

  • Запорізький козак
    ⚡️Заправкам SOCAR в Украине поручили бесплатно раздавать топливо для машин скорой помощи и ГСЧС, - Зеленский.

    С его слов, ночью из Азербайджана прилетит самолет с медикаментами.
  • neverlok lok
    вони прибули за 3 місяці до вторгнення ..змімають житло купують машини по техпаспорту мінівени чи універсали групи по 4-6 чоловік ..можливо є і жінки з ними ...братня країна чорт їх забирай
  • Вася Шевченко f77d76ba
    В субботу, 26 февраля, в Харькове была задержана группа мародеров, которые решили вломиться в магазины города из-за военных действий со стороны российских боевиков.

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