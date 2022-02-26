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Офіційно: Німеччина поставить Україні "Стінгери" та протитанкову зброю, - уряд ФРН

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Офіційно: Німеччина поставить Україні "Стінгери" та протитанкову зброю, - уряд ФРН
Кабінет міністрів ФРН вирішив направити Україні протитанкову зброю і "Стінгери".

Про це заявив у суботу офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Федеральний уряд сьогодні (в суботу) вирішив для підтримки українських Збройних сил направити 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет земля-повітря типу "Стінгер" із заходу бундесверу. Зброю буде направлено в Україну так швидко, як це буде можливо", - заявив він.

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Топ коментарі

  • Serg82
    Бинго!!))
  • Павло ШОвте
    ВСУ после поставки Германией тысячи Panzerfaust'ов
  • Мобильный крематорий
    Такое количество оружия на обум не поставляется. Немцы расчетливы. Если бы они были уверены, что Украина не выстоит в войне, то никогда в жизни не дали оружие. Так что если читаете коммент всепропальщика или кацапской свиньи, то смело шлите их по адресу с Доманского в известном направлении.
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