Протягом доби російські окупанти втратили три літака СУ-30СМ, 11 вертольотів, два СУ-25, два ІЛ-76МД, знищено ешелон з пальним, - Генштаб ЗСУ

Протиповітряна оборона Повітряних Сил ЗСУ продовжує завдавати суттєвих втрат авіації окупантів, бронетехніці та живій силі противника. Протягом доби російські окупанти втратили 3 СУ-30СМ, 11 вертольотів, два СУ-25, два ІЛ-76МД, знищенно колону техніки з пальним.