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Переказати благодійні внески на потреби ЗСУ можна у всіх працюючих відділеннях "Укрпошти", - пресслужба

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Переказати благодійні внески на потреби ЗСУ можна у всіх працюючих відділеннях "Укрпошти", - пресслужба
Національний поштовий оператор відтепер приймає благодійні внески на потреби Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Укрпошти".

"Переказати кошти на спеціальний рахунок, що відкрився 24 лютого НБУ з метою збору коштів для потреб армії, можна у всіх працюючих відділеннях "Укрпошти", - йдеться у повідомленні.

Національний оператор комісію за переказ коштів брати не буде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судовий та митний конфіскат піде на потреби ЗСУ, - Уряд

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA84300001000000047330992708

Рахунок - мультивалютний, створений та відкритий і для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – в іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юанях Женьміньбі та ієнах), і від українського бізнесу та громадян - у національній валюті.

Також читайте: За добу на спецрахунок для збору коштів на потреби армії надійшло майже 300 млн грн, - НБУ

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Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    Електронним шляхом простіше, через Приват24 збсь.
    Але поштою лампово так, по-доброму архаїчно...

    (думка вголос) Цікаво, скільки коштував би кілер для *****? Мля, скинулися б усією Україною...
  • Red_Sky_On
    Сегодня только узнали- сразу с женой скинули по ковидной тысяче на нужды ВСУ. Мелочь, но хоть так.
  • Aleksandr Vasylenko
    Дайте счёт министерства обороны для переводов в евро. Украинцы мы с вами. Все вместе мы победим. Слава Украiнi!
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