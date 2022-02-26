Біля Зміїного росіяни захопили українське рятувальне судно

26 лютого під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російськими військовими кораблями було захоплено та утримується цивільне рятувальне судно "Сапфір".

Про це повідомило Міністерство інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

Зв'язок із рятувальним судном "Сапфір" наразі втрачено.

"Дії військових кораблів країни-окупанта є прямим порушенням норм Міжнародного морського права та Міжнародної конвенції з безпеки мореплавства. Уже скоро за всі військові злочини — прийде кара", - наголосили в міністервстві.

Як відомо, 24 лютого окупанти розбомбили острів Зміїний. Перед атакою військовослужбовці встигли сказати "русский военный корабль, иди на***". Українська влада повідомила про смерть вояків. Але 26 лютого російські ЗМІ заявили, що 82 українці зі Зміїного доставлені в Севастополь.