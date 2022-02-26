Українські мобільні оператори заблокували доступ до своїх мереж для абонентів з РФ та Білорусі, - Держспецзв'язок
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Українські мобільні оператори заблокували доступ до своїх мереж для абонентів з Росії та Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України.
"Вороги більше не зможуть вводити в оману українців за допомогою телефонних дзвінків та повідомлень.
За рішенням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв’язку (НЦУ) українські оператори Київстар, Vodafone та Lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів з Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні.