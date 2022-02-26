Зеленський запропонував Гутеррішу позбавити РФ права голосу в Раді Безпеки ООН і допомогти з доставкою трупів російських оккупантів
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Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем закликав позбавити РФ права голосу в Раді безпеки ООН.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твиттер президента.
"Позбавити країну-агресора права голосу в Раді Безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, допомогти з доставкою трупів російських солдатів. Говорив про це з генсеком ООН Антоніо Гутеррішем", - написав Зеленський.