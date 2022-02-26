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Зеленський запропонував Гутеррішу позбавити РФ права голосу в Раді Безпеки ООН і допомогти з доставкою трупів російських оккупантів

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Зеленський запропонував Гутеррішу позбавити РФ права голосу в Раді Безпеки ООН і допомогти з доставкою трупів російських оккупантів
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем закликав позбавити РФ права голосу в Раді безпеки ООН.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твиттер президента.

"Позбавити країну-агресора права голосу в Раді Безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, допомогти з доставкою трупів російських солдатів. Говорив про це з генсеком ООН Антоніо Гутеррішем", - написав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Roman Rjevskiy
    В аэропорту Гостомель под Киевом сегодня был ликвидирован Магомед Тушаев, руководитель 141 моторизованного полка нацгвардии Чечни.

    "У чеченцев потери был убит кадыровский генерал Магомед Тушаев, руководитель 141 моторизованного полка нацгвардии Чечни. Это одно из самых элитных подразделений Путина и Кадырова. Чеченскую колону разгромила наша артиллерия, куски мяса чеченских лежат на украинской земле
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Буде вам за Голодомор, за Розстріляне Відродження, за Емський і Валуєвський, за скасування Гетьманщини, за Січових Стрільців, за УНР, за ОУН-УПА, за Ілловайськ, за Луганськ і Донецьк. Замість бліцкрига буде глибоке засвоєння історії України.
  • Запорізький козак
    ⚡️Кадыров высказался по ситуации с российским вторжением. Сказал, шокирован количеством оружия и больше не хочет воевать против Украины.
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