Втрати в Києві: загинули 6 мирних, 14 військових. Поранена 71 людина, з них 25 цивільних. Ворог не прорвався, - Кличко. ВIДЕО
Про обстановку в столиці він розповів на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ворог у місто не прорвався, але в Києві орудують диверсійні групи. Військові, правоохоронці і терборона виявляють і знешкоджують диверсантів. Сьогодні були зіткнення і перестрілки. Продовжуються в окремих районах і зараз", - написав Кличко.
Втрати у Киїєві від початку атаки на столицю: загинули або померли 6 мирних жителів, в тому числі 1 дитина. Та 14 військових і бійців теробони. Поранена 71 людина. Із них 25 цивільних. Зокрема 3 дитини.
Кличко нагадав, що до 8 ранку понеділка в столиці діє комендантська година. Рух власними авто заборонено, можна лише дійти з дому до укриття під час повітряної тривоги.
Всі об’єкти критичної інфраструктури в місті працюють, громадський транспорт - ні. Підемні станції метро слугують укриттям.
"Ніч буде теж складною. Війська все одно рвуться до Києва. Разом вистоїмо! Ми захищаємо свою землю, своїх дітей, майбутнє своєї держави! Слава Україні!" - підсумував Кличко.