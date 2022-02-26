Новини • Війна

YouTube обмежив доступ до каналів російських пропагандистів на території України

8 00924
YouTube обмежив доступ до каналів російських пропагандистів на території України
YouTube обмежив українцям доступ до Russia Today та інших російських каналів на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У світлі надзвичайних обставин в Україні ми вживаємо низку заходів. Ми зупиняємо можливість монетизації деяких каналів на YouTube, зокрема кількох російських каналів, пов'язаних із нещодавніми санкціями. Ми обмежуватимемо рекомендації для цих каналів. Також у відповідь на запит уряду ми обмежили доступ до RT та низки інших каналів в Україні. Ми продовжимо стежити за новими подіями і можемо вжити подальших заходів", - йдеться у повідомленні сервісу.

У YouTube уточнили, що це стосується каналів Russia Today на YouTube у всьому світі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": YouTube заблокував канал ватажка терористів "ДНР" Пушиліна

Топ коментарі

  • piligrim
    вы эти помойки вообще должны были кибенизировать с платформы...
  • Мобильный крематорий
    Теперь параша эвридэй не сможет рассказывать про распятых в трусиках мальчиков. Пичаль-бида
  • DI GI
    Шария бы еще блоканули - вот бы песня была
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини