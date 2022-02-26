YouTube обмежив доступ до каналів російських пропагандистів на території України
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YouTube обмежив українцям доступ до Russia Today та інших російських каналів на території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У світлі надзвичайних обставин в Україні ми вживаємо низку заходів. Ми зупиняємо можливість монетизації деяких каналів на YouTube, зокрема кількох російських каналів, пов'язаних із нещодавніми санкціями. Ми обмежуватимемо рекомендації для цих каналів. Також у відповідь на запит уряду ми обмежили доступ до RT та низки інших каналів в Україні. Ми продовжимо стежити за новими подіями і можемо вжити подальших заходів", - йдеться у повідомленні сервісу.
У YouTube уточнили, що це стосується каналів Russia Today на YouTube у всьому світі.