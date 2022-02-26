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Номер "‎103"‎ працює: МОЗ просить користуватись тільки офіційною інформацією

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Номер "‎103"‎ працює, а бригади екстреної медичної допомоги надають допомогу всім постраждалим.

Про це повідомила прес служба МОЗ , інформує Цензор.НЕТ

"Номер "‎103"‎ працює, а бригади екстреної медичної допомоги надають допомогу всім постраждалим. Просимо українців всі повідомлення про роботу номерів екстрених служб верифікуйте на офіційних каналах відповідних служб", - зазначили в МОЗ.

Раніше деякі місцеві ЗМІ написали, що номер екстренної допомоги не працює.

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