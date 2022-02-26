Росія вже перекинула в Україну половину зі стягнутих сил, - джерело в Міноборони США

Представник Міністерства оборони США оцінив, що Москва в цей час перекинула в Україну більше ніж половину з понад 150 тисяч військовослужбовців, які вона стягнула до кордонів України перед вторгненням.

Про це в суботу заявив високопоставлений чиновник з сектору оборони США, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні США оцінювали кількість сил РФ в Україні у 30% від цього числа.

Сполучені Штати вважають, що сили РФ дедалі більше розчаровані життєздатним і дуже рішучим українським опором, у той час як Москва вводить в Україну все більше і більше військ.

Посадовець, який говорив на умовах анонімності, також сказав, що, російські командири, схоже, не підготували достатньої кількості палива та базової логістичної підтримки, і тепер намагаються "пристосуватися".

Представник міністерства оборони США зазначив, що Вашингтон бачить ознаки "життєздатного українського спротиву".

"Ми знаємо, що вони не досягли того прогресу, якого хотіли досягти, особливо на півночі. Вони були розчаровані тим, що побачили, дуже рішучим опором", - сказав чиновник, не уточнивши ​​джерела американської розвідки, які стоять за цією оцінкою.

Він додав, що рішучий український опір сповільнив наступ російської армії.

Раніше про те, що український опір уповільнив російський наступ, повідомило Міноборони Великобританії.

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