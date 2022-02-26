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Окупанти використовують в Харкові касетні бомби з мінами "Лепесток", - Венедіктова

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Окупанти використовують в Харкові касетні бомби з мінами "Лепесток", - Венедіктова
Використання окупантами касетних бомб із забороненими Женевською конвенцією мінами "Лепесток" зафіксовано у Харкові.

Про це повідомила у фейсбуці генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомлення з Харкова… Скидають касетні бомби з мінами "Лепесток". Колір може змінюватися. Розміром із палець. Наступаєш – відриває ногу. "Лепесток" заборонений у всьому світі. Заборонений Женевською конвенцією. Це біч Афгану та інших локальних воєн ХХ століття", - написала Венедіктова.

За її словами, українські військові тримають оборону в Харкові і не здали жодної позиції, "навіть трохи відтіснили". "Відбиваємося! Посилюємося! Весь город став в оборону! Місто в кільці, але ми його не здамо. Від молодняку до старих із ціпком – усі валять у тероборону! Натовпи. Не встигаємо записувати", - розповіла Венедіктова.

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Топ коментарі

  • Green sheet
    Ну кто бы сомневался что террорист Х***Ло применяет все запрещенное что только можно. В открытую оно ничего не может.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    хто би міг подумати коли небудь що Німці будуть допомагати Київ от русских захищати...в дивні часи ми живем
  • Petrov Viktor
    Чтоб вы твари росфашисты всю жизнь этими пальцами подтирались.
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