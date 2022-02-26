Окупанти використовують в Харкові касетні бомби з мінами "Лепесток", - Венедіктова

Використання окупантами касетних бомб із забороненими Женевською конвенцією мінами "Лепесток" зафіксовано у Харкові.

Про це повідомила у фейсбуці генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомлення з Харкова… Скидають касетні бомби з мінами "Лепесток". Колір може змінюватися. Розміром із палець. Наступаєш – відриває ногу. "Лепесток" заборонений у всьому світі. Заборонений Женевською конвенцією. Це біч Афгану та інших локальних воєн ХХ століття", - написала Венедіктова.

За її словами, українські військові тримають оборону в Харкові і не здали жодної позиції, "навіть трохи відтіснили". "Відбиваємося! Посилюємося! Весь город став в оборону! Місто в кільці, але ми його не здамо. Від молодняку до старих із ціпком – усі валять у тероборону! Натовпи. Не встигаємо записувати", - розповіла Венедіктова.

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