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Енергосистема України назавжди від'єдналась від енергосистем РФ та Білорусі, - Міненерго

17 08024
Енергосистема України назавжди від'єдналась від енергосистем РФ та Білорусі, - Міненерго
Енергосистема України не повернеться до паралельної роботи з енергосистемами РФ та Білорусі.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Автономна робота української енергосистеми протягом 24-26 лютого пройшла успішно і довела нашу спроможність працювати в ізольованому режимі. І все це в умовах ракетних обстрілів, запеклих боїв і спроб ворога атакувати об’єкти критичної інфраструктури. Українська енергосистема довела здатність підтримувати необхідну частоту 50 Гц в різних режимах роботи та надійність і безпеку енергопостачання українським споживачам навіть в умовах військової агресії", - написав Галущенко у фейсбуці..

Міністр зазначив, що повернення енергосистеми України в об‘єднану з Росією та Білоруссю мережу після випробувань було заплановане на 27 лютого. Однак ворог відкоригував наші плани. Сьогодні підписано наказ Міненерго про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів.

Міненерго планує звернутись до міністрів енергетики европейських країн щодо сприяння у прискоренні ухвалення рішення про приєднання української енергосистеми до європейської.

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Галущенко зазначає, що ОЕС України має достатній резерв потужності і продемонструвала свою стійкість.

"У роботі на сьогодні 10 блоків АЕС, працює гідрогенерація, а теплові електростанції як державної, так і приватної форми власності наростили достатній запас вугілля для успішного закінчення опалювального сезону та забезпечують вироблення необхідного обсягу електроенергії та регулювання потужності", - повідомив міністр.

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Топ коментарі

  • Welle
    Российская энергетическая система - иди на##й
  • Андрій Борщагівка
    Поражение в России в войне против Украины, которое становится всё более различимым, обусловлено, на мой взгляд, двумя фундаментальными элементами путинской системы - ложью и воровством.

    Ложь проявляется, с одной стороны, в том, что Шойгу с его столь же талантливыми военными попросту дезинформировал Путина о простоте операции (хотя невозможность захвата и контроля такой страны как Украина, были, на мой взгляд, очевидны). Другие царедворцы объяснили Путину что народец в братской республике только и мечтает быть освобождённым от бандеровцев и нацистов - в результате оказалось, что невыполнимую задачу "продали" как вполне решаемую. С другой стороны, ложь пошла не только вверх, но и вниз, когда, похоже, солдатам вообще не объяснили, с чем им придётся столкнуться и какой сложности задачи решать. В результате стратегический провал операции был предопределён.

    Воровство стало другим элементом "успеха". На протяжении многих лет мы слышали, как перевооружается российская армия и какие страшные о...лиарды долларов направляются на модернизацию царского войска. Однако стоит просто сравнить фотографии колонны польских автомобилей, которые везут в Киев системы ПВО, с российскими БТР и грузовиками, или посмотреть на внутреннее "убранство" брошенной военной техники, чтобы понять, что никакие деньги непосредственно до войск, судя по всему, не доходили (или доходили в небольшой степени). Отчёты, естественно, были прекрасными, но это дела не меняет - по мере прибытия новых поставок вооружения с Запада положение станет намного плачевнее.

    Я сейчас даже не касаюсь высочайшего боевого духа украинских защитников - о нём кремлёвские жители могли судить только по собственным стереотипам поведения - но даже не принимая его в расчёт, можно говорить о том, что вторжение было обречено.

    Остаётся только жалеть, что эта авантюра уже обошлась в тысячи жертв и ужасаться тому, какой оборот дело может принять в ближайшее время...

    Владислав Иноземцев ©
  • wittmann1980
    Давно пора...
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