В Україні розгортають мережу добровольчих формувань територіальних громад, - Резніков

Україна дає відсіч російським окупантам понад 60 годин. В цьому велика роль підрозділів територіальної оборони.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні співвітчизники! Понад 60 годин Україна дає відсіч російським окупантам. Грізною силою, яка знищує ворога, стали підрозділи української територіальної оборони. До лав Сил ТрО ЗСУ вже вступили десятки тисяч людей. Наразі ми перебуваємо на етапі, коли треба підвищити координацію створених підрозділів, організувати їхні дії у рамках єдиного задуму під керівництвом Командування ЗСУ", - написав він.

Так, Резніков повідомив, що за погодженням з Командувачем Сил ТрО Юрієм Галушкіним було ухвалено рішення про розгортання мережі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Щоб не залишити інтервентам жодних шансів.

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Він зазначив, що діяльність добровольчих формувань територіальних громад здійснюється під безпосереднім керівництвом та контролем командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних сил України за територіальним принципом.

"Тобто у вашому районі або регіоні. Вже зараз ви можете приєднуватися до влаштування блокпостів, блокування переміщень колон техніки ворога, виконувати інші поставлені командуванням Сил ТрО завдання, використовуючи власну зброю. Щоб отримати серйозну оборонну зброю, ДФТГ має бути відповідним чином оформлена. І залучена до єдиного плану дій", - наголосив міністр.

Для створення ДФТГ встановлено такий алгоритм:

- ініціативна група разом із керівником органу місцевого самоврядування подає пропозицію до командира відповідного підрозділу Сил ТрО (батальйону, бригади), який діє на вашій території. Адреси підрозділів можна перевірити на сайті Сил ТрО - www.sprotyv.in.ua.

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- на підставі проявленої ініціативи командувач сил ТрО ухвалює рішення про створення ДФТГ та призначення командира. Це рішення схвалює головнокомандувач Збройних сил.

"Він також ухвалює рішення щодо забезпечення ДФТГ тими чи іншими видами озроброєння. Мережа ДФТГ буде важливим фактором протидії ворожим диверсантам, а також порушуватиме логістику окупантів. Це величезний внесок у спільну перемогу. Слава Україні! Слава Героям України!", - додав Резніков.