Спорт не поза війною: український біалоніст відмовився від змагань і пішов служити в Нацгвардію

Український біатлоніст Дмитро Підручний служить у військовій частині Національної гвардії України в Тернополі.

Про це Підручний повідомив журналісту Андрію Сеньківу, пише сайт Трибуна, повідомляє Цензор.НЕТ.

Разом з Підручним служить лижний двоборець Дмитро Мазурчук

Раніше Підручний звернувся до світової біатлонної спільноти з проханням відреагувати на вторгнення військ РФ на територію України.

"Шановна біатлонна сім’я, мої міжнародні друзі та вболівальники. Я та моя команда залишаємося в Україні, щоб захистити наші домівки та сім’ї від російських збройних сил, які вторгнулися в Україну 24 лютого. У подальших змаганнях ніхто не збирається брати участь. Я прошу вас допомогти нам. Ось що ви повинні зробити:

1. Задонатити. Офіційний банківський рахунок для допомоги українській армії тут.

2. Виходьте на вулиці свої міст. Попросіть вашу владу та НАТО допомогти нам.

3. Перевіряйте будь-яку інформацію, яку читаєте про російське вторгнення, у кількох джерелах", - написав Підручний.

Міжнародний біатлонний союз поставив вимогу до росіян виступати на наступних змаганнях сезону без прапору, росіяни відмовились.

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