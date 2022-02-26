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Ворог не має можливості відстежувати українців за геолокацією, - Держспецзв'язок

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Ворог не має можливості відстежувати українців за геолокацією, - Держспецзв'язок
Інформація про відстежування українців за геолокацією не відповідає дійсності.

Про це повідомили у Державнії службі спеціального зв'язку та захисту інформації, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі. При цьому у Держспецзв'язку закликали не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами вашої геолокації.

Деталі від Держспецзв'язку:

  • Смартфони на Android чи iOS не відправляють локацію. Якщо ви хочете "зникнути" – вам треба вмикати авіарежим.
  • Випадково кудись відправити повідомлення зі своєю локацією можна, наприклад, через вайбер чи телеграм. Не діліться в публічних чатах інформацією, як і куди легко проїхати. Тільки в особистих повідомленнях із друзями, але краще за все – в телефонній розмові.
  • Не робіть "комплімент" ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки?
  • У чатах часто "лякають", що будуть коригувати ворожі удари завдяки геолокації. Однак адреси укриттів та бомбосховищ і так у відкритому доступі.

Також читайте: Українські мобільні оператори заблокували доступ до своїх мереж для абонентів з РФ та Білорусі, - Держспецзв'язок

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Топ коментарі

  • Огусто
    Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
    сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
    Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
    Русский военный корабль, иди *****.

    Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
    «Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
    Дочка сегодня заснула в метро на полу.
    Русский военный корабль, иди *****.

    Если действительно хочешь для нашей земли
    что-то хорошее - вон огород перепахан.
    Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
    Русский военный корабль, иди *****.

    Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
    Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
    Новые фрески распишем на новых церквях:
    «Русский военный корабль, иди *****».

    Этой империи нужен и Киев, и Крым.
    Может быть я никогда не дождусь ее краха,
    Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
    Скажет: ты русский?
    Окей.
    Иди *****.

    Автор: Александра Смелянская
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Москалі, мавзолей запрошує вашого володю, до бальзамованого тезки.
  • Only
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