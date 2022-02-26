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Є два варіанти покарати Росію: почати Третю світову або ввести жорсткі санкції, - Байден

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Є два варіанти покарати Росію: почати Третю світову або ввести жорсткі санкції, - Байден
Санкції є єдиним способом покарати Росію за агресію проти України, не розпочинаючи глобальну війну.

Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми маємо два варіанти. Розпочати Третю світову війну, вступити у війну з Росією фізично. Або друге: переконатися, що країна, яка діє всупереч міжнародному праву, заплатить за це", - зауважив він у відповідь на питання щодо санкцій проти РФ.

Байден також зазначив, що Росія заплатить високу ціну як у довгостроковій, так і короткостроковій перспективі за своє вторгнення в Україну, додавши, що конфлікт зближує Європу та НАТО.

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"Він (Путін - ред.) справляє ефект, прямо протилежний тому, на який розраховував", - сказав Байден.

Топ коментарі

  • Vika Frei
    Третья мировая уже началась три дня назад. Пока что она идёт на территории Украины.
  • Ссс Ууук
    Там вже нема з ким фоювати! Половина першої армії в світі на асфальті загорає з бонусом Не сезон
  • Aleksandr Vasylenko
    Это ватное быдло в шоке не от того, что они творят в Украине, а от того, что не могут снять деньги в банкомате. Виноваты конечно пиндосы ну и бандеровцы, поэтому их надо уничтожать с помощью "лучших в мире" армии и оружия. Мне жаль тех адекватных россиян, которых сейчас пакуют силовики. Их к сожалению очень мало. А для остальных: вы останетесь быдлом для всех цивилизованных людей в мире на всю вашу оставшуюся ничтожную жизнь. Будете еще пол века срать на дырку и считать, что пиндосы обссыкают ваши ободранные подъезды. А Украина будет вольной, свободной и цивилизованной страной. Слава Украине!
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