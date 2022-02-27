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Затримано диверсанта, який фотографував військові об’єкти. ФОТОрепортаж

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Військові Національної гвардії України затримали чоловіка, який робив фото військових об’єктів та міг надсилати дані на російські номери.

Про це повідомляє Національна гвардія України, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві військовослужбовці Національної гвардії України затримали підозрілого чоловіка, який фотографував військові об'єкти. У нього було перевірено документи та вміст мобільного телефону. Гвардійці з'ясували, що чоловік надсилав дані на російські номери. Пояснити свої дії не зміг", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка передадуть правоохоронцям для з’ясування обставин.

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"Просимо усіх небайдужих громадян повідомляти про подібні інциденти у правоохоронні органи", - закликали у Нацгвардії.

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