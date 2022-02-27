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Україна закрила морський район в північно-західній частині Чорного моря для відсічі збройній агресії РФ, - МЗС

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Україна закрила морський район в північно-західній частині Чорного моря для відсічі збройній агресії РФ, - МЗС
Україна з 24 лютого закрила морський район у північно-західній частині Чорного моря для відсічі збройній агресії Росії з морського напрямку.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ України заявляє, що Україна з 24 лютого закрила морський район у північно-західній частині Чорного моря для відсічі збройній агресії Російської Федерації з морського напрямку", - зазначило МЗС.

Метою закриття району є убезпечення всіх цивільних суден від загроз, створених злочинною діяльністю держави-агресора та створення умов для діяльності Військово-Морських Сил України з реагування на незаконне перебування у територіальних водах України кораблів військово-морського флоту РФ, які завдають ракетних ударів по суверенній території України, у тому числі по цивільних об’єктах, що призводить до руйнувань та жертв серед цивільного населення.

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"Україна вважає злочинним використання її морського простору для завдання ударів по суходолу в рамках наступальної операції РФ на території України. Чорне море повинно знову стати простором миру, безпеки і розвитку", - підкреслило МЗС.

Топ коментарі

  • Welle
    Соррі за оффтоп, але новина чудова - наша ППО збила ще один ворожий транспортних Іл-76
  • uanik
  • Sytnyk Igor
    Зустрів у Facebook сьогодні вірш..
    40років, заплакав...

    Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
    сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
    Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
    Русский военный корабль, иди *****.
    Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
    «Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
    Дочка сегодня заснула в метро на полу.
    Русский военный корабль, иди *****.
    Если действительно хочешь для нашей земли
    что-то хорошее - вон огород перепахан.
    Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
    Русский военный корабль, иди *****.
    Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
    Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
    Новые фрески распишем на новых церквях:
    «Русский военный корабль, иди *****».
    Этой империи нужен и Киев, и Крым.
    Может быть я никогда не дождусь ее краха,
    Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
    Скажет: ты русский?
    Окей.
    Иди *****.
    Автор (с) Александра Смилянская
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