Наступний пакет санкцій передбачає відключення частини російських банків від SWIFT та замороження активів Центробанку РФ, - фон дер Ляєн (оновлено)
Про інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"У координації зі США, Францією, Німеччиною, Італією, Канадою і Великою Британією я запропоную лідерам ЄС нові заходи зі зміцнення нашої відповіді на вторгнення Росії в Україну і придушення здатності Путіна фінансувати його машину війни", - наголосила фон дер Ляєн.
"По-перше, ми зобов'язуємося забезпечити, що певна кількість російських банків буде усунуто зі SWIFT. Це припинить їхню діяльність в усьому світі і ефективно заблокує російський експорт та імпорт", - наголосила фон дер Ляєн.
"По-друге, ми паралізуємо активи центрального банку Росії. Це заморозить їхні транзакції. Це зробить неможливим для центрального банку ліквідувати його активи", - заявила президент Єврокомісії.
"І зрештою, ми працюватимемо, аби заборонити російським олігархам використовувати їхні фінансові активи на наших ринках", - заявила фон дер Ляєн.
"Путін обрав шлях, спрямований на знищення України. Але він ще робить те, насправді, що знищує майбутнє своєї власної країни", - наголосила фон дер Ляєн.