На Сумщині російська армія рветься на Київ і мародерить магазини - голова РДА

На Сумщині ворожа техніка продовжує курс на Київ через громади з боку Краснопілля.

Про це повідомив голова РДА Сумського району Руслан Сіренко, інформує Цензор.НЕТ

"Найспокійніші напрямки - Білопілля і Ворожба, там ситуація цілком контрольована. Жарко сьогодні в Лебедині... Наші хлопці тримають ворога на околиці міста, є жертви серед військових. На 22.45 у Кам'яному бій. Наші роблять все, щоб їм у нас не сподобалося", - написав Сіренко.



"Сьогодні постраждала і Степанівська громада. Тепличний накрили 5 прильотів, будинки пошкоджені.

Зустрічаються мародерські напади ворогів на магазини і домашні господарства. Зупиняємо їх", - зазначив голова РДА.

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За останнім звітом Генштабу ЗСУ, на Поліському напрямку наступ ворога зупинений на рубежі Городянка, Буча, Вишгород. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.

На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування Києва. Підрозділи ЗС України стримують загарбника. В Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом.

Противник продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському операційному районі, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська.

У Волинському операційному районі ворог проводить демонстраційні дії.

Завдяки рішучій відсічі Об’єднаних сил мета РФ вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей не досягнута.