Кабмін ухвалив низку рішень для забезпечення життєдіяльності країни в умовах воєнного стану

26 лютого уряд провів позачергове засідання, під час якого ухвалив рішення, спрямовані на зміцнення української армії та на забезпечення життєдіяльності країни в умовах воєнного стану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, максимальний строк, за яким тепер здійснюватимуться розрахунки за поставлені соціально значущі продукти харчування українського виробництва, становитиме не більше десяти календарних днів з дня виставлення постачальником відповідного рахунку. Це допоможе забезпечити стабільну роботу виробників продовольства в умовах воєнного стану.

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, згідно з яким Державне агентство резерву має забезпечити достатній для потреб військових запас дизельного пального, розпорядження про передачу конфіскованого за рішенням суду та Державною митною службою майна на потреби Збройних Сил України, а також створив необхідний алгоритм для координації отримання гуманітарної допомоги та подальшої доставки її до українців.

"Держприкордонслужба та Держмитслужба має забезпечити спрощений режим перетину державного кордону для транспортних засобів, що здійснюватимуть доставку гуманітарної допомоги", — зазначив Шмигаль.

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На період введення воєнного стану керівники зони територіальної оборони мають право самі приймати рішення про визначення того чи іншого переліку товарів гуманітарною допомогою, необхідною для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, "Такий вантаж буде невідкладно пропускатись через державний кордон України", — наголосив очільник уряду.

Також Кабмін схвалив постанову про особливості виплати й доставки пенсій, грошових допомог на період воєнного стану. За словами Шмигаля, в разі, якщо люди не можуть отримати кошти за місцем проживання або якщо немає можливості направити кошти на зазначений рахунок, то виплата пенсій та допомог здійснюватиметься грошовим переказом.

"Мінсоцполітики разом із Пенсійним фондом та іншими органами зв’яжуться з одержувачами через особистий е-кабінет Пенсійного фонду для уточнення фактичного місця проживання в даних умовах", — додав прем’єр.

Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білоруссю. Шмигаль наголосив, що громадяни України, які перебувають на території цих країн і хочуть повернутись додому, зможуть в’їхати в Україну "спокійно і безперешкодно".