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Оновлена вечірня інформація від ЗСУ щодо російського вторгнення

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Оновлена вечірня інформація від ЗСУ щодо російського вторгнення
Оновлена інформація від Збройних Сил України щодо російського вторгнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держспецзвя'зку.

🔻 У Харкові вдалося відбити атаки, місто під контролем України. Знищено багато російської техніки: танки, бронемашини тощо. Є пошкодження житлових будинків та постраждалі.

🔻У Сумах ситуація під контролем оборонців України. Протягом дня зафіксовано обстріли з артилерії, є постраждалі. ЗСУ знищили колону ворожої автотехніки з пальним, двох росіян узято в полон.

🔻 У Луганській області тривають спроби ворога захопити населені пункти, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська. Вийти на рубежі Луганської і Донецької областей росіянам не вдалося, українське військо тримає міцну оборону.

🔻 В Охтирці ЗСУ перешкодили намірам противника захопити місто. Пошкоджена місцева ТЕЦ станом на зараз вже відновила свою роботу. Повідомляється, що внаслідок обстрілів загинуло 6 людей.

🔻 У Волинській області спостерігаються демонстраційні дії окупантів зі сторони Білорусі.

🔻 У Скадовську та біля Херсону у Голій Пристані противнику тимчасово вдалося вийти на рубежі. Ведуться запеклі бої, Сили оборони не дають ворогові закріпитися.

🔻 У Чорному морі Повітряні Сили ЗСУ знищили російський військовий літак Су-30 СМ. Продовжується оборона південного кордону України.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 20:00 26 лютого

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Топ коментарі

  • alexandr shamov
    Тримайся, рiдна Украiно !!! NO PASARAN !!!
  • Lvbnhj
    Слава нації
    Смерть москалям.
  • Павел Северин bc9b18a5
    Безмежна подяка всім нашим захисникам! Слава Україні!
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