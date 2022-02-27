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Окупанти вперше визнали загибель свого військового в Україні

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Окупанти вперше визнали загибель свого військового в Україні
Глава Дагестану Сергій Меліков повідомив про загибель в Україні кадрового офіцера армії РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російску опозиційну "Новую газету".

"З величезним жалем сприйняв трагічну звістку про загибель нашого молодого земляка, офіцера російської армії Нурмагомеда Гаджимагомедова", - сказав Меліков.

Він твердить, що Гаджимагомедов "з честю" виконав свій військовий обов'язок у ході "спецоперації із "захисту" Донбасу", і "обрав собі непростий і шляхетний шлях захисника миру".

Нурмагомедов служив у 247-му гвардійському десантно-штурмовому Кавказькому козацькому полку ВДВ.

Меліков - перший російський чиновник, якій офіційно повидомив про втрати армії окупанта в Україні. Раніше Міноборони РФ твердило, що втрат нема.

За даними Офісу президента України, за дві доби війни в Україні загинули понад 3500 російських військових та майже 200 потрапили в полон.

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Топ коментарі

  • Andrii Pushkarchuk
    Гімно в пагонах!
  • vlah
    Вот, в другом месте вычитал: "русский. Уже 24 года, как уехал, ни разу не было даже желания в гости приехать. Но сейчас не об этом.
    Мне не стыдно за Россию. Нет.
    Я ЕЁ НЕНАВИЖУ
    Такой глухой ненавистью. Помните, симоновское "Убей немца"? Ну, как-то так. Жена вот говорит, что у них тоже есть матери, что их призвали, и т.п.
    Ну, призвали, так можно ж было откосить, дезертировать, отказаться брать в руки оружие, как-то так... ну отсидел бы, ничего страшного.
    Нет, они пришли за чужими жизнями, пришли к незнакомым людям, которые им ничего плохого не сделали.
    Так вот. Нет у них больше ни имён, ни ждущих их матерей, ни беременных жён.
    Теперь это только мишени, и их надо поразить, или они убъют тебя.
    Убейте их всех!"
  • Anatoll 4de917de
    Под Киевом украинскими силами была разгромлена чеченская колонна во главе с генералом Магомедом Тушаевым, руководителем 141 моторизованного полка нацгвардии Чечни. Подразделение считается элитным в рядах Рамзана Кадырова.

    Информацию о ликвидации колонны подтвердил пленный.
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