Окупанти вперше визнали загибель свого військового в Україні
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російску опозиційну "Новую газету".
"З величезним жалем сприйняв трагічну звістку про загибель нашого молодого земляка, офіцера російської армії Нурмагомеда Гаджимагомедова", - сказав Меліков.
Він твердить, що Гаджимагомедов "з честю" виконав свій військовий обов'язок у ході "спецоперації із "захисту" Донбасу", і "обрав собі непростий і шляхетний шлях захисника миру".
Нурмагомедов служив у 247-му гвардійському десантно-штурмовому Кавказькому козацькому полку ВДВ.
Меліков - перший російський чиновник, якій офіційно повидомив про втрати армії окупанта в Україні. Раніше Міноборони РФ твердило, що втрат нема.
За даними Офісу президента України, за дві доби війни в Україні загинули понад 3500 російських військових та майже 200 потрапили в полон.