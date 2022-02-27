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Макрон закликав Лукашенка припинити бути васалом Кремля

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Президент Франції Емануель Макрон застеріг Олександра Лукашенка від наміру дати дозвіл Росії на розміщення ядерної зброї на білоруській землі.

Про це Макрон сказав Лукашенку під час телефонної розмови, інформуює прес служба лідера Франції, повідомляє Цензор.НЕТ

"Президент Республіки звернувся до президента Білорусі з проханням вимагати якнайшвидшого виведення російських військ з його території, які ведуть до односторонньої і несправедливої ​​війни, і наголосив на необхідності співпраці з міжнародним співтовариством для проведення операцій з надання гуманітарної допомоги українському народу" - повідомили на Єлисейських полях.

Президент Франції наголосив, що "братерство між білоруським та українським народами має змусити Білорусь відмовитися бути васалом і фактичним спільником Росії у війні проти України".

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Топ коментарі

  • John Wilson
    Там білоруси терпілоїди в квадраті... Навіть на мітинги підтримки України не можуть війти
  • Maxim Ak-Murza
    Белорусы уже замазаны кровью по уши. Их войска принимают активное участие в войне русфашистов против Украины.
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Он не вассал. Он личный анальный щекотун х*йла
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