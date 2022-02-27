Макрон закликав Лукашенка припинити бути васалом Кремля
Про це Макрон сказав Лукашенку під час телефонної розмови, інформуює прес служба лідера Франції, повідомляє Цензор.НЕТ
"Президент Республіки звернувся до президента Білорусі з проханням вимагати якнайшвидшого виведення російських військ з його території, які ведуть до односторонньої і несправедливої війни, і наголосив на необхідності співпраці з міжнародним співтовариством для проведення операцій з надання гуманітарної допомоги українському народу" - повідомили на Єлисейських полях.
Президент Франції наголосив, що "братерство між білоруським та українським народами має змусити Білорусь відмовитися бути васалом і фактичним спільником Росії у війні проти України".
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