У Харкові російський снаряд влучив у 9-типоверхівку, загинула літня жінка, - ДСНС. ФОТО

У Харкові в результаті російського обстрілу снаряд влучив у 9-типоверхівку, загинула літня жінка. Рятувальники евакуювали 2 десятки людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

27 лютого о 21:20 на номері "101" надійшло повідомлення про те, що внаслідок влучання ворожого артилерійського боєприпасу в житловому 9-поверховому будинку за адресою: Харків, вул. Бучми, 40а, сталася руйнування несучої стіни сходової клітини та сходових маршів з 2-го по 7-й поверхні, пошкоджені будівельні конструкції квартири на 4-му, 5-му та 6-му поверхах.

"Рятувальники евакуювали зі зруйнованого під’їзду будинку біля 20 людей. На жаль, в результаті руйнування конструктивних елементів будинку, який зазнав обстрілу, загинула літня жінка, мешканка квартири на 5-му поверсі", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти використовують в Харкові касетні бомби з мінами "Лепесток", - Венедіктова

Зазначається, що у підвалі будинку ховалися від обстрілів біля 60 людей. Ніхто з них не постраждав.