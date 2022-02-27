Тепер без процесорів: AMD та Intel призупинили постачання своєї продукції до Росії

Найбільші американські виробники процесорів Intel та AMD призупинять постачання своєї продукції до Росії. Це може призвести до дефіциту серверів та зростання їх вартості.

Про те, що найбільші виробники процесорів AMD та Intel призупинили постачання своєї продукції до Росії, РБК розповіли два джерела на ІТ-ринку, повідомляє Цензор.НЕТ

За словами одного зі співрозмовників, ці компанії в усній формі повідомили російських виробників, що продукція AMD та Intel тимчасово не поставляється на територію Росії. Китайські партнери вже отримують повідомлення від локального офісу Intel про заборону постачання процесорів до Росії, доповнив він. Призупинення поставок процесорів від AMD та Intel підтвердив і представник Асоціації російських розробників та виробників електроніки (АРПЕ).

Представник Intel у Росії не відповів прямо на питання, чи зупинили вони поставки процесорів, але повідомив, що "компанія уважно стежить за ситуацією і забезпечує дотримання санкцій і правил експортного контролю, включаючи нові санкції, введені OFAC, і правила, видані BIS (бюро) індустрії та безпеки при Міністерстві торгівлі США, яке є регулятором у галузі експортного контролю.

Раніше США повідомили, що обмежать можливості Росії вести бізнес у доларах, євро, фунтах і єнах та знизять імпорт високотехнологічної продукції до країни на 50%. Санкції також торкнуться російської промисловості та космічної галузі.