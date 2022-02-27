Пійманим за нанесенням міток для коригування вогню загрожує до 15 років ув’язнення, - КМДА

За нанесення міток для коригування вогню окупаційних військ Російської Федерації встановлена кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційний портал Києва.

Так, диверсанти залишають на вулицях і будівлях українських міст мітки для коригування вогню окупаційних військ Російської Федерації. Також у різних регіонах України виявляють та затримують громадян, які за винагороду наносять такі мітки.

"Наголошуємо, в Україні за цю діяльність встановлена кримінальна відповідальність за статтями Кримінального кодексу України 111 та 113.

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Стаття 111. Державна зрада - діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. Злочин карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна або без.

Особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності лише, якщо вона на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок із ними та про отримане завдання.

Стаття 113 Кримінального кодексу України - диверсія, тобто вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю, на зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення. Злочин карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без", - йдеться у повідомленні.

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