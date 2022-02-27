Україна скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї ООН, - Кислиця

Україна звернулася до членів Ради безпеки ООН з проханням прийняти рішення про скликання екстреної спеціальної сесії Генасамблеї.

Про це повідомив у твітері постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

"У світлі російського вето в РБ ООН я звернувся з проханням до членів Ради прийняти необхідне рішення про скликання екстреної спеціальної сесії Генасамблеї ООН відповідно до резолюції 377A(V). Оскільки Росія не дозволила Раді діяти відповідно до вимог підтримки міжнародного миру та безпеки", - пише він.

Відповідно до долученого порядку денного, засідання Радбезу заплановане на 27 лютого.

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Нагадаємо, вночі на 26 лютого Росія скористалася повноваженням постійного члена РБ ООН та ветувала проєкт резолюції Радбезу ООН щодо реагування Організації на акт збройної агресії РФ проти України.