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У Міноборони підтвердили, що під Києвом убили кадирівця Тушаєва

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У Міноборони підтвердили, що під Києвом убили кадирівця Тушаєва
У районі Гостомеля у суботу українським військом було розгромлено спецпідрозділ Росгвардії Чечні.

Цю інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили у Міноборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що під час розгрому підрозділу було знищено генерала Магомеда Тушаєва - командира 141-го моторизованого полку росгвардії Чечні. Це підтвердив взятий у полон боєць цього підрозділу.

За інформацією джерела в Міноборони, "з тими, що залишилися, наразі вже зі стрілецької зброї розбирається Нацгвардія України та спецпідрозділ Альфа".

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Топ коментарі

  • Александр Товба
    Та ні , цих чеченцями не можна називати . Я служив з чеченцями - вони ніколи підуть нікому прислужувати . А це такі ж , як в нас шуфрічі , ківі , мураєви - їх же не можна називати Українцями .
  • Лилия Стацкая
    ну что кацапы,оказывается ваши кадырковцы очень даже смертные.Никогда кремлевские жополимзы не могли бы покорить Украину.Лизать зад Кадырке- удел русни.
    Этих мразей ,предавшиих свой народ,пусть даже земля не принимает,на корм волкам.
  • Белка со свистком
    Навіщо ображати людей, називати « чурки»? З півдня до нас приїхали допомагати чеченці, грузини, воюють азербайджанці, вони захищають Україну! Дуже прикро це чути..
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