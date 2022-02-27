"Нам загрожує екологічна катастрофа": Пожежу у Василькові ще не починали гасити, бо йде бій за аеропорт - голова ОДА

Під Васильковом продовжується бій за аеропорт, тому поки неможливо почати гасіння пожежі на нафтобазі.

Про це повідомив голова Київської обасної державної адмінстрації Олексій Кулеба.

"Під Васильковом продовжується бій за аеропорт. Наразі російські війська нанесли ракетний удар по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади. Спалахнула велика пожежа, яку можна бачити навіть із Києва", - повідомив Кулеба.

"Бій не припиняється, тому ДСНС області не може приступити до гасіння. Наразі вдалося перекрити постачання газу. Маємо пряме влучення в резервуар з паливом - нам загрожує екологічна катастрофа", - попередив голова КМДА.

В районі першої ночі по Василькову на Київщині завдали ракетного удару, внаслідок чого почалася пожежа на нафтобазі KLO.

В Держспецзв’язку порадили закривати вікна, оскільки "дим та шкідливі речовини від пожежі у Василькові можуть піти у будь-який бік, вітер постійно змінює напрямок".

Цієї ночі під час зенітного та ракетного обстрілу Києва російські снаряди влучили в пункт захоронення ядерних відходів київської філії Об'єднання Радон. У ДСНС повідомили, що влучення було в паркан, розгерметизації сховища не сталося.

Робимо все можливе, аби не допустити цього!