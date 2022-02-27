"Нам загрожує екологічна катастрофа": Пожежу у Василькові ще не починали гасити, бо йде бій за аеропорт - голова ОДА
Про це повідомив голова Київської обасної державної адмінстрації Олексій Кулеба.
"Під Васильковом продовжується бій за аеропорт. Наразі російські війська нанесли ракетний удар по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади. Спалахнула велика пожежа, яку можна бачити навіть із Києва", - повідомив Кулеба.
"Бій не припиняється, тому ДСНС області не може приступити до гасіння. Наразі вдалося перекрити постачання газу. Маємо пряме влучення в резервуар з паливом - нам загрожує екологічна катастрофа", - попередив голова КМДА.
В районі першої ночі по Василькову на Київщині завдали ракетного удару, внаслідок чого почалася пожежа на нафтобазі KLO.
В Держспецзв’язку порадили закривати вікна, оскільки "дим та шкідливі речовини від пожежі у Василькові можуть піти у будь-який бік, вітер постійно змінює напрямок".
Цієї ночі під час зенітного та ракетного обстрілу Києва російські снаряди влучили в пункт захоронення ядерних відходів київської філії Об'єднання Радон. У ДСНС повідомили, що влучення було в паркан, розгерметизації сховища не сталося.
Робимо все можливе, аби не допустити цього!