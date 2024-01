Влада Росії каже про безпрецедентний масштаб DDoS-атак

Про це написав сайт РБК, повідомляє Цензор.НЕТ

Російське мінцифри повідомило про безпрецедентну кількість DDoS-атак: 26 лютого їх було зафіксовано більше 50, їх потужність склала більше 1 Тбайт. Там заявили про "ряд професійних цільових атак на портал держпослуг".

При цьому росіяни запевняють, що "всі атаки успішно відображають фахівці центру безпеки", що інформація та дані користувачів "надійно захищені" і хакери не можуть отримати до них доступ.

Але ще у п'ятницю Anonymous зламала сайт російського Міноборони і поширила персонаьні дані працівників. Anonymous оголосили кібервійну Росії через її напад на Україну. Також організація зламала сайт влади Чечні

BREAKING: #Anonymous has taken down the website of the Chechen Republic.https://t.co/1muioOS5ao > OFF#OpRussia #StandWithUkraine #Ukraina #UkraineWar