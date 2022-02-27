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Росія бреше про те, що застосовує в Україні лише високоточну зброю - Amnesty

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Росія бреше про те, що застосовує в Україні лише високоточну зброю, переконані правозахисники.

Про це заявили у Amnesty Eastern Europe & Central Asia, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російське вторгнення в Україну було відзначено нерозбірливими нападами на цивільні райони та ударами по об'єктах, які охороняються міжнародним гуманітарним правом", йдеться в пості.

"Російсmrі військові продемонстрували злочинне нехтування життями мирних мешканців, застосувавши балістичні ракети та зброю взривної дії з широким радіусом ураження у густонаселених районах", - вказали правозахисники.

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Топ коментарі

  • Алексей Шептилевский
    Рашка всегда брешет
  • New Life Pages
    Ні мій друже. Він повинен ще довго жити! Краще посадити його голого в клітці в центрі Києва, як дику тварину, для розваги туристів. Уяви скільки туристів і грошей він пренесе Україні - вистачить на відбудову і Києва і Донбасу, ще й на регіони залишиться.
  • Piter Kandy
    А якщо високоточну, то шо, нехай херачать?
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