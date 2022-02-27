Росія бреше про те, що застосовує в Україні лише високоточну зброю - Amnesty
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Росія бреше про те, що застосовує в Україні лише високоточну зброю, переконані правозахисники.
Про це заявили у Amnesty Eastern Europe & Central Asia, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Російське вторгнення в Україну було відзначено нерозбірливими нападами на цивільні райони та ударами по об'єктах, які охороняються міжнародним гуманітарним правом", йдеться в пості.
‼️ Российское вторжение в Украину было отмечено неизбирательными нападениями на гражданские районы и ударами по объектам, охраняемым международным гуманитарным правом. pic.twitter.com/zgRpoMLPqy— Amnesty Eastern Europe & Central Asia (@AmnestyEECA) February 27, 2022
"Російсmrі військові продемонстрували злочинне нехтування життями мирних мешканців, застосувавши балістичні ракети та зброю взривної дії з широким радіусом ураження у густонаселених районах", - вказали правозахисники.