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Після трьох днів війни Росії проти України бої точаться там, де вони починались - Подоляк

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Російська армія не змогла просунутись далі. Після трьох днів війни Росії проти України бої точаться там, де вони починались.

Як пише НВ, про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі каналу Рада, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми тотально контролюємо все, що відбувається в областях України. Це скрізь точаться бої, які були три дні тому — на тому ж місці. Єдине, що відбувається, бо одна з ключових цілей Росії - це усунення політичного керівництва України, що можна зробити у Києві. Тому що українське керівництво знаходиться у Києві, воно нікуди не поїхало і не їхатиме", — сказав він.

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Топ коментарі

  • Vladimir Baranov 7f754d40
    Осталось только за ....чить орков которые прорвались из крыма
  • Алексей Шептилевский
    ******
  • Vedana
    Oleksiy Bobovnikov
    21 mins ·
    Київ. Шоста ранку. Чутно віддалені постріли, але загалом майже тихо. Національна гвардія поруч ввімкнула гімн, і у холодному ранковому повітрі він лунає мабуть до самого Дніпра. Він нагадує що Київ стояв коли Московії ще й в планах не було, Київ стоїть зараз, Київ стоятиме коли там знову квакатимуть жаби.
    Доброго ранку, Україно. Починається ще один день який наближає нас до перемоги.
    Все буде Україна!

    🇺🇦
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