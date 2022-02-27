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Російські окупанти вбили в Маріуполі десять громадян Греції. Країна викликала посла Росії

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10 громадяни Греції загинули, а ще шестеро отримали поранення в результаті російських бомбардувань поблизу Маріуполя

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, інформує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ

Греція викликала посла Росії до МЗС у понеділок після словесного демаршу.

"Десять невинних мирних жителів грецького походження (загинули) сьогодні внаслідок російських авіаударів поблизу Маріуполя. Припиніть бомбардування!", - заявив Міцотакіс.

Вибух стався на околицях сіл Сартана і Бугас, одним із постраждалих була дитина, повідомляє МЗС Греції.

МЗС Греції засудило авіаудари по мирних жителях і закликало Росію негайно припинити авіаційні бомбардування та напади на мирних жителів.

 У Маріуполі живуть тисячі грецьких емігрантів.

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Греція також висловила готовність прийняти біженців з України.

"Якщо нам доведеться прийняти певну кількість людей, то ми бажаємо це зробити. Усі кошти будуть покриті Європою, але зараз пріоритет — людський вимір", — сказав міністр міграції Греції Нотіс Мітарачі.

На зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на початку цього місяця міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас наголосив на необхідності захисту грецької спільноти експатріантів в Україні.

Російські війська в суботу третій день поспіль обстрілювали українські міста з артилерії та крилатих ракет.

Топ коментарі

  • Вета
    У Греції начетверту добу війни очі відкрилися?Яке блюзнирство.
  • Вета
    Четверта доба війни. Європа, яка десятиріччями годувала упиря тепер залишила нас з ним сам-на-сам (не хочу зараз рахувати ті подачки, які вона нам кидає, хоча хоч за це - дякую). Ми втрачаємо найкращих. Які помирають за найвищі людські цінності. І наша Небесна Сотня померла не за ситий лоск Європи, а саме за "європейскькі" (тепер в лапках) цінності. Знаєте, я не хочу, щоб ми просилися в ЄС. Те головне, заради чого мій неперевершений народ туди йшов - це саме ці безтілесні цінності. А в Європі їх давно підмінили цінники. Хай тепер Європа проситься до нас. Бо Україна - це душа світу. СЛАВА УКРАЇНІ!
  • Igor Svatko
    Тепер, рускіє і белорускіє , вас будуть ненавидіти всі . На відпочинок у венесуелу на поїзді будете їздити . Дякуйте вашим диктаторам та всім скобеевим , які співали вам роками те , що ви хотіли сприймати своїми хворими мізками . Всі ви співучасники цих злочинів в моїй Україні . Ваші діти і внуки вас віддячуть .
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