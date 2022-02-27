Російські окупанти вбили в Маріуполі десять громадян Греції. Країна викликала посла Росії

10 громадяни Греції загинули, а ще шестеро отримали поранення в результаті російських бомбардувань поблизу Маріуполя

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, інформує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ

Греція викликала посла Росії до МЗС у понеділок після словесного демаршу.

"Десять невинних мирних жителів грецького походження (загинули) сьогодні внаслідок російських авіаударів поблизу Маріуполя. Припиніть бомбардування!", - заявив Міцотакіс.

Вибух стався на околицях сіл Сартана і Бугас, одним із постраждалих була дитина, повідомляє МЗС Греції.

МЗС Греції засудило авіаудари по мирних жителях і закликало Росію негайно припинити авіаційні бомбардування та напади на мирних жителів.

У Маріуполі живуть тисячі грецьких емігрантів.

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Греція також висловила готовність прийняти біженців з України.

"Якщо нам доведеться прийняти певну кількість людей, то ми бажаємо це зробити. Усі кошти будуть покриті Європою, але зараз пріоритет — людський вимір", — сказав міністр міграції Греції Нотіс Мітарачі.

На зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на початку цього місяця міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас наголосив на необхідності захисту грецької спільноти експатріантів в Україні.

Російські війська в суботу третій день поспіль обстрілювали українські міста з артилерії та крилатих ракет.